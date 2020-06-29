تقارير: اعلان وشيك عن صفقة انتقال بيانيتش إلى برشلونة وآرتور إلى يوفنتوس

فراس بن أحمد

ووصل آرتور، لاعب برشلونة، فجر الأحد إلى تورينو لإجراء الفحص الطبي، تمهيداً لإتمام صفقة انتقاله إلى يوفنتوس.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريطاً مصوراً يظهر خروج لاعب خط الوسط من المطار ليلًا، محاطاً بعدد من المقربين منه.

واشارت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن اللاعب سيوقع عقداً مع يوفنتوس يمتد إلى عام 2025 مقابل 70 مليون يورو زائد 5 مليون يورو في شكل متغيرات في المقابل سيكون بيانيتش موجوداً في برشلونة إلى عام 2024 مقابل 60 مليون يورو.

ولن يكون بيانيتش (30 عاماً) أول لاعب بوسني في تاريخ برشلونة بل سبقه في ذلك ميهو كودرو الذي لعب في الفريق الكاتالوني بين عامي 1995 و1996.

وأشارت مصادر إعلامية إسبانية أن طبيب نادي برشلونة خافيير يانغاس سافر إلى تورينو رفقة اللاعب البرازيلي آرتور لكي يجري الفحوصات الطبية الروتينية للاعب البوسني هناك.

وانضم أرتور إلى برشلونة في عام 2017 آتياً من غريميو البرازيلي، بينما تعاقد يوفنتوس مع بيانيتش آتياً من روما في العام الذي سبقه.

وأضافت ذات المصادر بأن الناديان سينجزان الصفقة في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيو، ليتم إدراجها ضمن السنة المالية الحالية.



