تقارير: اتفاق بين بايرن وبرشلونة لانتقال ليفاندوفسكي

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي بيلد وكيكر وشبكة سكاي ألمانيا.

تقارير إسبانية

من جهتها، كتبت صحيفة سبورت الكاتالونية السبت على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ 33 عاماً "يعتزم الوصول اليوم (السبت) إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات".

تابعت موندو ديبورتيفو الكاتالونية "لن يكون البولندي حاضراً في تقديم الفريق البافاري السبت"، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأميركية الصيفية (18-31 تموز/يوليو)".

ولم يعرض عليه بايرن سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الالمانية.

ولم يكن الدولي البولندي راضياً أيضاً عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.

وكانت عودة ليفاندوفسكي ضبابية إلى تمارين بايرن، إذ بدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخراً أكثر من مرة، قبل أن يتحسن أداءه في الأيام الأخيرة.

