تقارير - إريكسن يوافق مبدئياً على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

وكان إريكسن (30 عاماً) أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع برنتفورد الإنكليزي الذي لعب في صفوفه لمدة ثلاثة أشهر، بعد تعافيه من أزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته خلال بطولة أمم اوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي.

وسبق لإريكسن أن تدرب بإشراف مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ، عندما حاول استعادة لياقته البدنية في صفوف أياكس أمستردام مطلع العام الحالي.

وبحسب شبكة سكاي، وافق إريكسن مبدئياً على الانتقال إلى صفوف يونايتد بعقد حر، على أن يقوم الأخير بإعداد عقد يمتد على فترة ثلاثة أعوام قبل أن يخضع للفحص الطبي تمهيدا للتوقيع.

ويملك إريكسن خبرة في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن دافع عن ألوان نادي توتنهام لمدة 7 اعوام من 2013 الى 2020 قبل الانتقال الى إنتر الإيطالي. كما لعب لاياكس لمدة ثلاثة اعوام من 2010 الى 2013.

الهولندي مالاسيا

ويبدو مانشستر يونايتد قريباً أيضا من الحصول على خدمات الظهير الأيسر الهولندي الدولي تايرل مالاسيا الذي خضع للفحص الطبي الأحد تمهيداً للتوقيع على عقد لمدة خمس سنوات.

وكان مالاسيا في طريقه للانضمام إلى ليون الفرنسي، لكن مانشستر يونايتد تدخل في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي ليحسم الصفقة في صالحه وسط رغبة اللاعب في الانتقال اليه.

ويسعى "الشياطين الحمر" إلى تعزيز صفوفهم أيضاً بالحصول على الهولندي فرنكي دي يونغ من برشلونة الإسباني، علماً بأنه خسر العديد من لاعبي خط الوسط في نهاية الموسم الفائت أمثال الفرنسي بوبل بوغبا والصربي نيمانيا ماتيتش والإسباني خوان ماتا وجيسي لينغارد.

