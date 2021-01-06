English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

تقارير: أوزيل يقترب من الانتقال إلى فنربهتشه

من قبل

يبدو أن الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال الانكليزي قريبًا من الانتقال إلى فنربهتشه، بعدما أفادت تقارير تركية الأربعاء عن تقدم المفاوضات بين الطرفين.

Reuters

وأفادت وكالة "دي أيتش ايه" أن أوزيل سيوقّع على عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وتأتي الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال البرازيل 2014 التكهنات بشأن انتقاله عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في اسطنبول مرفقة بعبارة "هذه المدينة....". 

كما أشارت صحيفة "فاناتيك" اليومية إلى أن مدير فنربهتشه علي كوخ ومدير الفريق أمري بيلوز أوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق. 

ولم يرد متحدث باسم فنربهتشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به. فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء إلى أن لاعب ريال مدريد الاسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأميركي.

مسعود أوزيل فنربهتشه أرسنال
السابق بيليتش يخوض تجربة في الصين
اقرأ
بيليتش يخوض تجربة في الصين
التالي

آخر الأحداث