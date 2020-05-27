تعرف على آخر أخبار "ميركاتو" بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

فراس بن أحمد
بايرن ميونيخ
- تسعى إدارة الفريق البافاري إلى حسم صفقة التعاقد مع الدولي الألماني، لوري سانيه، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، بعد أنباء عن اتفاق حاصل بين الناديين وذلك بحسب ما أعلنت عنه مجلة "كيكر". وكشف ذات المصدر بأن سيتي يطالب بـ54 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات سانيه، لكن بايرن ميونيخ عرض مبلغاً أقل بـ10 ملايين يورو. وكانت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار قد أكدت الأسبوع الماضي بأن الفريق البافاري توصل إلى اتفاق مع سانيه للانضمام إلى صفوفه بعقد لخمس سنوات، مشيرة إلى أنه يتبقى الاتفاق على سعر الصفقة مع الـ"سيتي".
- أشارت "بيلد" الألمانية بأن بايرن ميونيخ يفكر في الإنكليزي جايدون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، في حال سقطت صفقة التعاقد مع لوري سانيه في الماء.
- اقترب العملاق البافاري من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس أوغوستو توبياس دا سيلفا في ضربة موجعة لأطماع ريال مدريد الذي يحاول استقطاب اليافع (16 عاماً) منذ الموسم الماضي وذلك بحسب ما أعلنته صحيفة "بافاريا فوتبول".
- أكدت صحيفة "ميترو" بأن الفرنسي كورنتان توليسو (25 عاماً)، الذي التحق بفريق بايرن في عام 2017 قادماً من ليون، قريب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد. وأشار ذات التقارير بأن الفريق الإنكليزي فضّل توليسو على لاعب أستون فيلا جاك غريليش. ويحاول اللاعب المتوج مع فرنسا بكأس العالم 2018 البحث عن فريق يمكنه من خوض دقائق لعب أكثر بعد فقدان مكانه وتتالي الإصابات التي ألمت به مع العملاق البافاري.
بوروسيا دورتموند
- يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بشدة في الفوز بخدمات جايدون سانشو وقطع الطريق أمام محاولات تشيلسي انتداب لاعب بوروسيا دورتموند. وبحسب الصحافة الإنكليزية، يسعى مانشستر يونايتد اقتراح اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، المعار إلى إنتر ميلان الإيطالي، على الفريق الألماني قصد تخفيض تكاليف صفقة سانشو المقدرة بـ120 مليون يورو.