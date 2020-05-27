تعرف على آخر أخبار "ميركاتو" بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

من قبل beIN SPORTS May 27, 2020 20:58 أعاد الدوري الألماني الحياة لكرة القدم بعد أن عُطلت جل الدوريات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فأكملت أندية البوندسليغا مسار البحث عن لاعبين للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي.