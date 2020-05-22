تعرف على آخر أخبار "ميركاتو" برشلونة وريال مدريد

من قبل beIN SPORTS May 22, 2020 14:09 يفكر قطبا إسبانيا في وضع خارطة الطريق لما بعد فيروس كورونا المستجد من خلال تحديد بعض الأسماء المراد التعاقد معها في الـ"ميركاتو الصيفي".