تعرف على آخر أخبار "ميركاتو" برشلونة وريال مدريد

فراس بن أحمد
برشلونة
- يسعى النادي الكاتالوني لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي. وسيكون فريق برشلونة مطالباً بتوفير 111 مليون يورو من أجل كسب توقيع لوتارو الذي يرغب بشدة في مجاورة مواطنه ليونيل ميسي الذي عبّر عن اعجابه به في مناسبات عدة. وأكدت صحيفة " إل موندو ديبورتيفو" الكاتالونية بأن برشلونة اقترح كحل لتخفيض قيمة الصفقة ادراج اللاعب جونيور فيربو فيها إلا أن المحادثات لا تزال مفتوحة ولم يحسم الموضوع بعد.
- بحسب ما أعلنته "سكاي سبورت"، فإن برشلونة مستعد للاستغناء عن خدمات مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني لفريق مانشستر يونايتد بعد محاولات من الفريق الإسباني الزج باسم المدافع في صفقة انتقال لوتارو إلى برشلونة. وعلل الفريق الإيطالي رفضه التعاقد مع المدافع المتوج بكأس العالم 2018 بأنه كثير التعرض للإصابات.
- أكدت وسائل إعلام إسبانية بأن مدافع ميلان الإيطالي، أليسيو رومانيولي، يجد اهتماماً كبيراً من إدارة برشلونة وذلك قصد تعزيز الخط الخلفي للفريق. وأشارت "ميدياست" الإيطالية إلى أن برشلونة مستعد للاستغناء عن خدمات الفرنسي جان كلير توديبو ولاعب آخر من أجل التعاقد مع رومانيولي (25 عاماً).
- نقلت صحيفة " إل موندو ديبورتيفو" بأن اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش يرفض الانتقال إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد وأعرب متوسط ميدان يوفنتوس عن أمله في أن تسير الأمور على ما يرام من أجل الانضمام إلى برشلونة في الميركاتو.
ريال مدريد
- أكدت صحيفة "لندن إيفنينغ ستاندارد" بأن عقد الموهبة النرويجية إرلينغ براوت هالاند (19 عاماً) يمنعه من مغادرة بروسيا دورتموند الألماني في الموسمين الأوليين للاعب. وبالتالي سيكون ريال مدريد مطالباً بانتظار مرور سنتين من أجل ابرام الصفقة ودفع الشرط الجزائي المقدر بـ75 مليون يورو.
- البرازيلي ريفالدو ينصح الويلزي غاريث بيل بمغادرة ريال مدريد والبحث عن فريق في الدوري الإنكليزي من أجل استعادة روح لعب كرة القدم. وتحدّث ريفالدو عن هذا الموضوع قائلاً: "أعتقد أن مسيرته مع ريال مدريد انتهت، مع وجود مشاكل داخلية فقد النادي ثقته في أن بيل هو لاعب حاسم كما أن اللاعب فقد الثقة في الاستمتاع باللعب في النادي الملكي".
- تحدثت وسائل اعلام إنكليزية عن انتظار ريال مدريد الإسباني لفريق أرسنال الإنكليزي للرد عليه حول مصير مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ. وأشارت صحيفة “ ديلي ميرور" إلى أن ريال مدريد يسعى لحسم صفقة انتداب المهاجم الغابوني خلال الـ"ميركاتو الصيفي". وينتظر الفريق الإسباني رداً من أرسنال قبل يوم 15 يونيو/حزيران القادم بحسم قرار تجديد عقد أوباميانغ أو اعطائه الضوء الأخضر للمغادرة. ويرتبط بيير إيميريك أوباميانغ (30 عاماً) بعقد مع "المدفعجية" حتى عام 2021. ويحاول ريال مدريد الاستغناء نهائياً عن خدمات داني سيبايوس (23 عاماً)، المعار لأرسنال، للفريق الإنكليزي مقابل الاتفاق على تخفيض القيمة المالية لصفقة انتداب "أوبا". لكن في المقابل، أكدت الصحافة الإسبانية بأن سيبايوس لا يريد البقاء في لندن ويسعى للعودة للفريق الملكي واقتلاع مكان أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
- بحسب "10Sport"، يفكر ريال مدريد في إطلاق مفاوضات مع ليفربول الإنكليزي من أجل انتداب اللاعب السنغالي ساديو مانيه بعد أن تأكد الفريق الإسباني بأن طريق التعاقد مع المميز الفرنسي كيليان مبابي ليس هيناً.