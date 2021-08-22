تضارب التقارير بشأن رحيل رونالدو قبل إغلاق سوق الانتقالات

وغاب رونالدو هداف الدوري الإيطالي عن قائمة يوفنتوس الأساسية التي تخوض لقاء أودينيزي في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي.

وغرّد الصحفي فابريزيو رومانو أنّ غياب رونالدو جاء بناء على طلبه مبرراً ذلك برغبته في إيجاد حلول في السوق خلال الأيام المقبلة.

وردّ التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أنّ رونالدو مستمر مع البيانكونيري بنسبة مئة بالمئة.

وارتبط رونالدو منذ أيام بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني قبل أن ينفي ذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، ليخرج رونالدو عن صمته في بيان مطوّل أبدى من خلاله انزعاجه إثر الزج باسمه في العديد من وسائل الإعلام وأخبار الانتقالات.

ولا تبدو الخيارات كثيرة في حال رغبة رونالدو بالرحيل بعد نفي ريال مدريد، خاصة وأنّ معظم الأندية قد عززت صفوفها مع بدء انطلاق أبرز المسابقات الأوروبية، بالإضافة إلى المشاكل المالية التي تعاني منها أكبر الأندية بسبب جائحة كورونا.

ويملك رونالدو (36 عاماً) شعبية كبيرة في العالم أجمع وسيكون الحصول على خدماته صفقة كبيرة لأي فريق خاصة وأنّه مستمر بتقديم أداء فني مرتفع رغم تقدمه في العمر.