تشيلسي يمدّد عقد قائده الإسباني ثيسار أثبيليكويتا لموسمين

من قبل beIN SPORTS August 4, 2022 20:35 أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي اليوم الخميس تمديد عقد قائده الإسباني ثيسار أثبيليكويتا لموسمين.