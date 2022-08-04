تشيلسي يمدّد عقد قائده الإسباني ثيسار أثبيليكويتا لموسمين من قبل beIN SPORTS August 4, 2022 20:35 أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي اليوم الخميس تمديد عقد قائده الإسباني ثيسار أثبيليكويتا لموسمين. Reuters ميركاتو تشيلسي ثيسار أثبيليكويتا السابق باريس سان جيرمان يضمّ البرتغال اقرأ التالي - آخر الأحداث August 4, 2022 20:35 تشيلسي يمدّد عقد قائده أثبيليكويتا لموسمين August 4, 2022 19:22 باريس سان جيرمان يضمّ البرتغالي سانشيش إلى صفوفه August 4, 2022 18:39 إشبيلية يستعير البرازيلي تيليس من مانشستر يونايتد August 4, 2022 15:54 تشيلسي يدرس إمكانية التعاقد مع أوباميانغ August 4, 2022 15:05 غالتييه يتحدث عن انضمام سانشيز الوشيك August 4, 2022 15:03 تشيلسي يتعاقد مع لاعب الوسط الواعد تشوكويميكا August 4, 2022 12:04 ميرتنز يودع نابولي بعد تسعة مواسم في صفوفه August 3, 2022 19:42 كاسبر شمايكل يرحل رسمياً إلى نيس الفرنسي August 3, 2022 16:10 (تقارير) ديباي يقتنع بنهاية رحلته مع برشلونة August 3, 2022 12:05 لينو ينتقل من أرسنال إلى فولهام