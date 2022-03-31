تشيلسي يمدّد عقد قائده أثبيليكويتا

ويعدّ المدافع الدولي الإسباني البالغ عمره 32 عاماً من أبرز لاعبي "البلوز".

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفاظ بركائز الفريق الذي يعاني الأمرّين في الفترة الأخيرة بعد العقوبات المسلّطة على رئيسه الروسي رومان أبراموفيتش.

وفرضت الحكومة البريطانية على النادي اللندني عقوبات تشمل تجميد أصول مالكه أبراموفيتش باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

ووضعت الحكومة شروطاً على تشيلسي الذي لا يحق له بموجب القيود بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك بها.

كما حُرم من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم بالإضافة إلى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار، ما يثير مخاوف من استنزاف الأموال بسرعة.

بعد ذلك أضافت الحكومة البريطانية تعديلات على رخصة تشغيل نادي تشيلسي تسمح بموجبها بيع التذاكر لحضور المباريات خارج الديار بما في ذلك مباريات الكأس ومباريات فريق السيدات.