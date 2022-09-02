تشيلسي يعلن رسمياً عن ضم أوباميانغ

ونجح تشيلسي في إنهاء صفقة أوباميانغ قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي لكنه لم يعلن عنها إلا في الساعة 2.20 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعد مفاوضات طويلة مع برشلونة.

وذكر تشيلسي أنّ عقد اللاعب الخبير سيمتد لموسمين.

واضطر برشلونة للاستغناء عن بعض لاعبيه بسبب رواتبهم العالية والصفقات التي أبرمها في الصيف الحالي.

ولعب أوباميانغ لنصف موسم مع برشلونة وقدّم أداءً جيداً بتسجيله 11 هدفاً في 17 مباراة بالدوري، لكن وصول البولندي ليفاندوفسكي عجّل رحيل النجم الغابوني.

وذكر برشلونة أنّ قيمة الصفقة بلغت 12 مليون يورو موجهاً الشكر للاعب على احترافيته.

وفي ذات السياق يأمل تشيلسي أن ينهي أوباميانغ (33 عاماً) معاناة الفريق مع مسألة عدم توفيق مهاجميه وخاصة بعد فشل تجربة الألماني فيرنر والبلجيكي لوكاكو.