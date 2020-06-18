تشيلسي يتفق رسمياً مع لايبزيغ للتعاقد مع فيرنر

وقال تشيلسي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً "وافق على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا. سيلتحق بزملائه الجدد في تموز/يوليو المقبل بعد الخضوع إلى الفحص الطبي"، دون الإشارة الى قيمة الصفقة ومدتها.

وتحدّث فيرنر عن تعاقده مع الفريق الإنكليزي قائلاً: "أنا سعيد بالانتقال إلى تشيلسي. أنا فخور جداً بالانضمام لفريق رائع. أشكر نادي لايبزيغ وجماهيره على 4 مواسم جميلة قضيتها مع الفريق. أتطلع لبداية الموسم الجديد رفقة زملائي ومدربي وإلى جماهير تشيلسي. نحن أمام مستقبل مبهر".

من جهتها قالت مديرة النادي اللندني الروسية الكندية مارينا غرانوفسكايا: "نحن متحمسون جدًا لكون فيرنر اختار الانضمام إلى تشيلسي. إنه لاعب كان مطمعاً للجميع في أنحاء أوروبا. نتلهف لتواجد تيمو معنا، ولكن حتى ذلك الحين نتمنى له ولايبزيغ كل التوفيق فيما تبقى من هذا الموسم".

وبات فيرنر ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش.

وسجل فيرنر 32 هدفاً مع 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

We have some @TimoWerner news for you! 👀 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020



