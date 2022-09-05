تشلسي يمدد عقد جيمس لمدة 5 سنوات

وقال تشلسي، في بيان رسمي عبر موقعه: "يسر النادي الإعلان عن توقيع رييس جيمس على عقد جديد مدته خمس سنوات"، مشيداً بموهبة اللاعب البالغ 22 عاماً وبدوره في الفريق الذي يحتل المركز السادس على جدول ترتيب البرميرليغ.

وصرّح جيمس: "أنا في قمة السعادة بعد توقيع العقد الجديد وأنا ممتن للجماهير والمالك الجديد وجميع المساهمين في النادي. أتطلع قدماً لما يخبئه لي المستقبل، وأنا متأكد بأن سيكون لدينا فرصة للفوز بعدة ألقاب".

وتابع اللاعب الذي نشأ في النادي اللندني: "لقد نشأت وأنا أشجع هذا النادي وأنا هنا منذ أن كنت في السادسة من عمري. جددت عقدي لأنني أريد التواجد في هذا النادي. أود أن أتوجه بالشكر الخاص للجماهير، أنا هنا لكي أبقى ولدينا مستقبل مشرق في انتظارنا".

