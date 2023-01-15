تشلسي يضم رسمياً الأوكراني مودريك

من قبل beIN SPORTS January 15, 2023 15:27 أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم رسمياً اليوم الأحد عن ضم الأوكراني ميخائيلو مودريك قادماً من شاختار دونيتسك.