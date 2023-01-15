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الدوري الإنكليزي الممتاز
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تشلسي يضم رسمياً الأوكراني مودريك

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أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم رسمياً اليوم الأحد عن ضم الأوكراني ميخائيلو مودريك قادماً من شاختار دونيتسك.

Reuters

وسيمتد عقد مودريك مع تشلسي لـثماني سنوات ونصف السنة.

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