تشلسي يضم رسمياً الأوكراني مودريك من قبل beIN SPORTS January 15, 2023 15:27 أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم رسمياً اليوم الأحد عن ضم الأوكراني ميخائيلو مودريك قادماً من شاختار دونيتسك. Reuters وسيمتد عقد مودريك مع تشلسي لـثماني سنوات ونصف السنة. شاختار دونيتسك ميركاتو تشلسي ميخائيلو مودريك السابق مانشستر يونايتد ينجح في ضم فيخ اقرأ التالي - آخر الأحداث January 15, 2023 15:27 تشلسي يضم رسمياً الأوكراني مودريك January 13, 2023 22:10 فيخهورست ينضم إلى مانشستر يونايتد January 13, 2023 20:09 تعرف على آخر أخبار الميركاتو الشتوي January 12, 2023 20:56 ميلان يجدد عقد الجزائري بن ناصر حتى عام 2027 January 12, 2023 20:38 تقارير: ديباي يقترب من الانضمام إلى أتليتيكو مدريد January 11, 2023 19:58 نانت يرغب في ضم ديلور January 11, 2023 19:40 أستون فيلا يعلن تعاقده مع أليكس مورينو January 11, 2023 19:34 تقارير - أتليتيكو مدريد يسعى لضمّ ديباي January 11, 2023 19:09 تقارير: أوباميانغ يريد العودة لبرشلونة January 11, 2023 13:07 أتليتيكو مدريد يمدد عقد فيليش ويعيره إلى تشلسي