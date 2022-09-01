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ميركاتو

بيونتيك يعود إلى إيطاليا من بوابة ساليرنيتانا

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عاد المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة ساليرنيتانا، قادماً من هرتا برلين الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وفق ما أفاد الإثنين فريقه الجديد.

Reuters

وقال ساليرنيتانا إنه توصل إلى اتفاق مع هرتا برلين من أجل ضم البولندي البالغ 27 عاماً "على سبيل الإعارة مع خيار شرائه" من النادي الألماني الذي استعاد خدماته في حزيران/يونيو بعد نهاية فترة إعارته للفريق الإيطالي الآخر فيورنتينا حيث سجل ستة أهداف في مختلف المسابقات.
 

ميركاتو الدوري الإيطالي ساليرنيتانا
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