بيونتيك يعود إلى إيطاليا من بوابة ساليرنيتانا

وقال ساليرنيتانا إنه توصل إلى اتفاق مع هرتا برلين من أجل ضم البولندي البالغ 27 عاماً "على سبيل الإعارة مع خيار شرائه" من النادي الألماني الذي استعاد خدماته في حزيران/يونيو بعد نهاية فترة إعارته للفريق الإيطالي الآخر فيورنتينا حيث سجل ستة أهداف في مختلف المسابقات.

