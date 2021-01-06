بيليتش يخوض تجربة صينية

وقال نادي العاصمة على موقع ويبو الموازي لتويتر في الصين إنه "بعد مفاوضات ودية، لن يواصل السيد برونو جينيزيو مهمته كمدير فني لفريق بكين غوان مع الوصول إلى نهاية عقده".

وتابع "سلافن بيليتش وفريقه وقعا مع نادي بكين غوان لكرة القدم حتى نهاية عام 2022".

وبقيادة جينيزيو، مدرب ليون السابق (2015-2019)، وصل بكين غوان إلى المربع الذهبي في الموسم المنصرم من الدوري السوبر الصيني حيث أقصي في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر على يد غوانغجو إيفرغراند ومدربه الإيطالي فابيو كانافارو (1-3) في النظام الجديد المستحدث للبطولة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبعد أن وصل إلى الفريق في صيف 2019، قاد الفرنسي البالغ 54 عاماً بكين غوان إلى وصافة الدوري في موسمه الأول معه خلف غوانغجو إيفرغراند الذي تنازل هذا الموسم عن لقبه لصالح جيانغسو سونينغ.

وقرر وست بروميتش ألبيون منتصف الشهر الماضي التخلي عن بيليتش والتعاقد مع سام ألاردايس بسبب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الدوري الإنكليزي.

واستلم بيليتش الاشراف على وست بروميتش قبل 18 شهراً، وأصبح محبوباً لدى جمهور الفريق بعدما نجح في قيادة الأخير للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السوبر الصيني الربيع المقبل، وقد تقام مبارياته مجدداً في فقاعة صحية في ظل استمرار تفشي "كوفيد-19" في الصين والعالم بأسره.







