بيريز: "صفحة مبابي قد طُويت"

وقال السبت في حديث مع قناة "موفيستار بلاس" بعد أسبوع من قرار كيليان مبابي البقاء مع ناديه باريس سان جيرمان إثر تجديد عقده حتى 2025 بعد ارتباطه مطولا بالانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية "سيستمر ريال مدريد دائمًا في العمل على ضم أفضل اللاعبين، لكن مبابي بات من الماضي بالفعل، لم يحدث شيء، قدم مدريد موسمًا رائعًا وهو موضوع منسيّ الآن".

وحقق ريال مدريد لقبه الرابع عشر معززًا رقمه القياسي في المسابقة القارية الأم بفوزه السبت 1-صفر على ليفربول في ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي سان دوني الباريسية، ليضيفه الى لقبه في الدوري.

وقال بيريز "أنا سعيد، لقد كافحنا وعملنا طوال الموسم من أجل أن نصل الى هنا. في دوري الأبطال، حالفنا الحظ أحيانًا وعاندنا في البداية، لأننا واجهنا كل الفرق الصعبة، ولكن تمكنا من التغلب عليها جميعها".

وعن الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أصبح أول مدرب يحقق لقب دوري الأبطال أربع مرات، قال بيريس "إنه قائد أوركسترا رائع، يعرف نفسية اللاعبين، يعرف ريال مدريد جيدًا ويعرف كرة القدم جيدًا".

