بيريرا ينتقل من مانشستر يونايتد إلى فولهام

ووافق بيريرا الإثنين على توقيع عقد لمدة أربعة أعوام مع الفريق اللندني الذي يُعتَقد أنّه دفع مبلغاً أولياً قدره 8 ملايين جنيه إسترليني، يضاف إليه مليونا جنيه كمكافآت محتملة.

وينص العقد على خيار أن يمدد فولهام تعاقده مع البرازيلي لعام إضافي حتى 2027.

وشق ابن الـ26 عاماً طريقه في الفرق العمرية ليونايتد منذ أن وصل إليه عام 2011 قادماً من أيندهوفن الهولندي.

وخاض 75 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" الذين أعاروه خلال فترة تواجده معهم لكل من غرناطة وفالنسيا الإسبانيين ولاتسيو الإيطالي وفلامنغو البرازيلي.

ويسعى بيريرا من خلال انتقاله إلى فولهام، إلى أن يكون عنصراً يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق، وهو قال لموقع النادي اللندني: "أنا سعيد لتواجدي هنا وأتطلع بفارغ الصبر لبدء الموسم مع فولهام".

وتابع: "أريد مساعدة فولهام بقدر ما أستطيع ليكون (الفريق) حيث ينتمي. كان (المدرب البرتغالي للفريق) لماركو سيلفا دوراً مهماً في ذلك (انتقاله). لقد تحدثت معه كثيراً وكان عاملاً أساسياً في وجودي هنا".

وعاد فولهام إلى الدوري الممتاز بعدما أنهى دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في الصدارة، على أمل البقاء في نهاية الموسم المقبل بين أندية النخبة وعدم تكرار تجربة عامي 2019 و2021 حين هبط في الموسم التالي لصعوده.