بيرخفين من توتنهام إلى أياكس أمستردام

وقال أياكس بأن بيرخفين (24 عاماً) وقع عقداً حتى يونيو 2027 مقابل 31.25 مليون يورو.
وقال مدرب أياكس الجديد ألفريد شرودر "يملك ستيفن ميزات عدة. لديه اندفاع ويملك حاسة التهديف. أنا سعيد لأننا نجحنا في التعاقد معه لأنه إضافة كبيرة للفريق".
وقال أياكس بأن بيرخفين (24 عاماً) وقع عقداً حتى يونيو 2027 مقابل 31.25 مليون يورو.
وقال مدرب أياكس الجديد ألفريد شرودر "يملك ستيفن ميزات عدة. لديه اندفاع ويملك حاسة التهديف. أنا سعيد لأننا نجحنا في التعاقد معه لأنه إضافة كبيرة للفريق".
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