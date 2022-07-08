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ميركاتو

بيرخفين من توتنهام إلى أياكس أمستردام

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انضم جناح منتخب هولندا ونادي توتنهام الإنكليزي ستيفن بيرخفين رسمياً إلى أياكس أمستردام الهولندي، كما أعلن الأخير الجمعة على موقعه الرسمي.

REUTERS

وقال أياكس بأن بيرخفين (24 عاماً) وقع عقداً حتى يونيو 2027 مقابل 31.25 مليون يورو.

وقال مدرب أياكس الجديد ألفريد شرودر "يملك ستيفن ميزات عدة. لديه اندفاع ويملك حاسة التهديف. أنا سعيد لأننا نجحنا في التعاقد معه لأنه إضافة كبيرة للفريق".
 

ميركاتو توتنهام أياكس أمستردام
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