بيرخفين من توتنهام إلى أياكس أمستردام

من قبل AFP July 8, 2022 11:25 انضم جناح منتخب هولندا ونادي توتنهام الإنكليزي ستيفن بيرخفين رسمياً إلى أياكس أمستردام الهولندي، كما أعلن الأخير الجمعة على موقعه الرسمي.