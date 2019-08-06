بيراميدز يعير بينافنتي إلى نانت الفرنسي

وخضع بينافنتي (25 عاماً) للفحص الطبي الروتيني وسيحمل ألوان الفريق الأصفر بدءاً من الموسم المقبل.

ودافع بينافنتي، المولود في مدريد لأب إسباني وأم بيروفية مثلت منتخب بلادها في الكرة الطائرة، عن ألوان رديف ريال مدريد الإسباني بين 2011 و2015، وقد ينتقل بشكل كامل إلى نانت مع انتهاء الموسم المقبل مقابل 5 ملايين يورو بحسب تقارير صحافية.

وقبل وصوله إلى بيراميدز (الاسيوطي سابقا) في كانون الثاني/يناير الماضي مقابل نحو 6 ملايين يورو، أمضى بينافنتي ثلاثة مواسم مع شارلروا البلجيكي. وكان المدير الفني لمنتخب البيرو الأرجنتيني ريكاردو غاريكا استبعد بينافنتي عن التشكيلة المشاركة في كوبا أميركا الأخيرة.



