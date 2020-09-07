بيراميدز يعلن ضم رمضان صبحي رسمياً

وكان رمضان قد أمضى الموسم السابق معاراً إلى ناديه الأول، الأهلي ثم أعلن نهاية مشواره رسمياً مع القلعة الحمراء في الثاني عشر من آب/أغسطس الماضي، وانتقاله إلى بيراميدز قبل أن يعلن الفريق الذي يحتل المركز الثالث حالياً في الدوري المصري اليوم الاثنين ضمه بشكل رسمي.

من جانبه لم يؤكد هادرسفيلد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي خبر انتقال اللاعب المصري عبر حسابه الرسمي.

ورمضان هو من ناشئي الأهلي وكان قد تم تصعيده للفريق الأول للنادي القاهري عام 2014 وخاض 55 مباراة أحرز خلالها 13 هدفاً قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي الإنكليزي منتصف عام 2016 حيث خاض مع الفريق 41 مباراة أحرز فيها هدفين فقط، ثم انتقل إلى هادرسفيلد في خطوة غير موفقة ليعود سريعاً إلى الأهلي على سبيل الإعارة وخاض معه 24 مباراة سجل فيها 6 أهداف.

على الصعيد الدولي قاد رمضان المنتخب الأولمبي المصري إلى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً عام 2019 والتأهل بالتالي إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو، كما أنه خاض 28 مباراة مع منتخب الفراعنة الأول سجل فيها هدف واحد فقط، علماً بأنه كان عضواً في التشكيلة المصرية التي شاركت في نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018.