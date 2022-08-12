بيتانيا من نابولي إلى مونتسا على سبيل الإعارة

وأفاد مونتسا في بيانه أن بيتانيا انتقل إلى صفوفه معاراً من نابولي مع خيار التعاقد معه نهائياً "بشروط معينة".

ويدافع ابن الـ27 عاماً الذي خاض مباراة دولية واحدة حتى الآن مع المنتخب الإيطالي، عن ألوان نابولي منذ موسمين، وقد خاض معه 57 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

ويمني مونتسا الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، النفس بأن يكون من الأندية الدائمة في دوري الدرجة الأولى، ولهذا السبب نَشِط في سوق الانتقالات الصيفية وأجرى الكثير من التعاقدات.



وسبق لمونتسا أن ضم هذا الصيف لاعبين بارزين مثل ماتيو بيسينا (أتالانتا)، الحارس أليسيو كرانيو (كالياري)، لاعب الوسط ستيفانو سينسي (إنتر)، المهاجم جانلوكا كابراري (فيرونا) أو المدافع أندريا رانوكيا (إنتر).