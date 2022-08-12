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بيتانيا من نابولي إلى مونتسا على سبيل الإعارة

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انتقل المهاجم أندريا بيتانيا من نابولي إلى مونتسا، الصاعد للمرة الأولى الى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وفق ما أعلن الناديان الجمعة.

AFP

وأفاد مونتسا في بيانه أن بيتانيا انتقل إلى صفوفه معاراً من نابولي مع خيار التعاقد معه نهائياً "بشروط معينة".

ويدافع ابن الـ27 عاماً الذي خاض مباراة دولية واحدة حتى الآن مع المنتخب الإيطالي، عن ألوان نابولي منذ موسمين، وقد خاض معه 57 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

ويمني مونتسا الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، النفس بأن يكون من الأندية الدائمة في دوري الدرجة الأولى، ولهذا السبب نَشِط في سوق الانتقالات الصيفية وأجرى الكثير من التعاقدات.


وسبق لمونتسا أن ضم هذا الصيف لاعبين بارزين مثل ماتيو بيسينا (أتالانتا)، الحارس أليسيو كرانيو (كالياري)، لاعب الوسط ستيفانو سينسي (إنتر)، المهاجم جانلوكا كابراري (فيرونا) أو المدافع أندريا رانوكيا (إنتر).

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