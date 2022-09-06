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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ميركاتو

بيانيتش خارج أسوار برشلونة

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أعلن مدرب برشلونة الإسباني تشافي إيرنانديث الثلاثاء رحيل لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش بعد سنتين في صفوفه قادما إليه من يوفنتوس الإيطالي.

AFP

وقال إيرنانديث في مؤتمر صحافي قبل مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا "قرّر بيانيتش الرحيل (عن الفريق) للحصول على مشاركة ودقائق أكثر. كل شخص سيد لمستقبله. كان لاعباً محترفاً حتى الذروة وأشكره لذلك".

ولم يلعب بيانيتش (32 عاماً) في المباريات الأربع التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، ليقرر الدولي البوسني الرحيل والبحث عن تحد جديد لأول مرة خارج أوروبا، بعدما كشفت تقارير عن اهتمام الشارقة الإماراتي بضمه.

ولم يعلق الشارقة عن أنباء المفاوضات، لكن الصحف الإماراتية أكدت سعي وصيف الموسم الماضي للتعاقد مع نجم معروف جديد بعد ضمّ الإسباني باكو ألكاسير قادما من مواطنه فياريال بعقد انتقال حر.


                  
 

ميركاتو الشارقة الإماراتي برشلونة ميراليم بيانيتش تشافي إيرنانديث
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