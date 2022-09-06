بيانيتش خارج أسوار برشلونة

وقال إيرنانديث في مؤتمر صحافي قبل مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا "قرّر بيانيتش الرحيل (عن الفريق) للحصول على مشاركة ودقائق أكثر. كل شخص سيد لمستقبله. كان لاعباً محترفاً حتى الذروة وأشكره لذلك".

ولم يلعب بيانيتش (32 عاماً) في المباريات الأربع التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، ليقرر الدولي البوسني الرحيل والبحث عن تحد جديد لأول مرة خارج أوروبا، بعدما كشفت تقارير عن اهتمام الشارقة الإماراتي بضمه.

ولم يعلق الشارقة عن أنباء المفاوضات، لكن الصحف الإماراتية أكدت سعي وصيف الموسم الماضي للتعاقد مع نجم معروف جديد بعد ضمّ الإسباني باكو ألكاسير قادما من مواطنه فياريال بعقد انتقال حر.





