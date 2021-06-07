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بطولة أمم أوروبا 2020
ميركاتو

بوينديا ينتقل رسمياً إلى أستون فيلا

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توصل أستون فيلا لاتفاق لضم لاعب الوسط إميليانو بوينديا من نوريتش سيتي كما أعلن الناديان المنتميان للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

AFP

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن فيلا اتفق على دفع 33 مليون جنيه استرليني (46.77 مليون دولار) مبدئيا وهو رقم قياسي للنادي للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عاماً.  

ويتوقف إتمام الصفقة على الفحص الطبي وسيخضع له بوينديا عقب المشاركة مع الأرجنتين في مباراة ضد كولومبيا بتصفيات كأس العالم غداً الثلاثاء.  

وسجل لاعب الوسط 15 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة مع نوريتش في دوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي ليساعده في تحقيق اللقب والتأهل للدوري الممتاز.

ميركاتو أستون فيلا نوريتش سيتي
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