بوينديا ينتقل رسمياً إلى أستون فيلا

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن فيلا اتفق على دفع 33 مليون جنيه استرليني (46.77 مليون دولار) مبدئيا وهو رقم قياسي للنادي للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عاماً.



ويتوقف إتمام الصفقة على الفحص الطبي وسيخضع له بوينديا عقب المشاركة مع الأرجنتين في مباراة ضد كولومبيا بتصفيات كأس العالم غداً الثلاثاء.



وسجل لاعب الوسط 15 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة مع نوريتش في دوري الدرجة الأولى بالموسم الماضي ليساعده في تحقيق اللقب والتأهل للدوري الممتاز.