بوفون يعود إلى صفوف يوفنتوس

وسيكون بوفون (41 عاماً) الذي أمضى 17 عاماً مع يوفنتوس بديلاً للبولندي فويتشي تشيسني. وتوج بوفون مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ثلاث مرات دون ان يحرز لقبه.

وكان سان جيرمان بطل فرنسا أعلن رحيل بوفون في الخامس من حزيران/يونيو الماضي مشيداً ببطل مونديال 2006 "رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وزميل استثنائي. نتمنى لك التوفيق للمستقبل".

وكان العقد الذي وقعه بوفون مع بطل الدوري الفرنسي لعام واحد مع خيار تمديده لعام إضافي، لكن الطرفين لم يفعلا هذا البند.

وخاض الحارس الإيطالي 25 مباراة مع سان جيرمان في جميع المسابقات بعدما تناوب مع ألفونس أريولا على حراسة عرين النادي الباريسي الذي اكتفى بلقب الدوري المحلي فقط، فيما خرج خالي الوفاض من المسابقتين المحليتين وودّع مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثالث توالياً بخسارته إياباً على أرضه 1-3 امام مانشستر يونايتد الانكليزي بعد أن فاز ذهاباً في "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين.