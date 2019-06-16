العربية
English
Français
كوبا أمريكا 2019
ميركاتو

بوغبا يريد خوض تجربة جديدة بعيداً عن مانشستر يونايتد

ألمح الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى رحيله عن ناديه مانشستر يونايتد الإنكليزي بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

AFP

وتشير التقارير الواردة من بريطانيا أن بوغبا سينتقل غالباً للعب مع ريال مدريد الإسباني أو العودة لناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقال بوغبا في تصريحات للصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو: "لقد حان الوقت لخوض تجربة جديدة".

وأضاف بوغبا: "لقد لعبت لمانشستر لـ 3 سنوات، وكان كل شيء على مايرام، هناك أوقات جيدة وأوقات سيئة، لكن بعد كل ما عشناه خلال هذا الموسم الذي أعتبره الأفضل منذ عودتي ليونايتد، اعتقد أنه حان الوقت لخوض تحدٍّ جديد".

وانتقل بوغبا لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو.

ساهم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في 16 هدفاً هذا الموسم مع يونايتد.
 

مانشستر يونايتد بول بوغبا
السابق موسى ديابي من سان جيرمان إلى ب
اقرأ
موسى ديابي من سان جيرمان إلى باير ليفركوزن لخمس سنوات
التالي

آخر الأحداث