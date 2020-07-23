بوروسيا دورتموند لن يوقّع مع مهاجم جديد

وانضم هالاند (20 عاما) إلى دورتموند في الميركاتو الشتوي الماضي وسجل 13 هدفا ليساهم بشكل رائع في الرقم القياسي للنادي بتسجيل 84 هدفا في الدوري الذي أنهاه في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ.

وقال تسورك لمجلة كيكر اليوم الخميس "لم نسجل القليل من الأهداف في الموسم الماضي".

وكان جايدون سانشو لاعب منتخب إنكلترا هداف دورتموند في الدوري برصيد 17 هدفا كما قدم 16 تمريرة حاسمة ولعب كرأس حربة في أوقات سابقة برفقة تورغان هازارد وجيوفاني رينا.

وأضاف تسورك "لم يعد هناك المهاجم التقليدي رقم تسعة".

وسيتعين على دورتموند التصرف إذا قرر سانشو، الذي يمتد عقده حتى 2022، الرحيل الآن إذ ارتبط اللاعب البالغ عمره 20 عاما بالانتقال إلى بعض أندية الصفوة في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال تسورك "إذا غادر يجب أن نتخذ رد فعل".