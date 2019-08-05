بورتو يتعاقد مع الدولي الكولومبي أوريبي

وبحسب الصحافة البرتغالية، بلغت قيمة الصفقة حوالى تسعة ملايين يورو، علما أن وصيف بطل الدوري البرتغالي تعاقد أيضاً من فريق أميركا مع الحارس الارجنتيني الدولي أوغستين مارشيسين لتعويض غياب الحارس الإسباني إيكر كاسياس الذي يتعافى من عملية جراحية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وخاض أوريبي 20 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك في مونديال روسيا 2018 وفي كوبا أميركا التي أقيمت مؤخراً في البرازيل وفازت بها الدولة المضيفة على حساب البيرو.

ويأمل بورتو من استقدام أوريبي، في تعويض رحيل اللاعب الدولي المكسيكي هكتور هيريرا المنتقل بعد نهاية عقده هذا الموسم إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.



