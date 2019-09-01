بواتينغ على أبواب الانتقال من بايرن ميونيخ إلى يوفنتوس (تقارير)

وفي حال تمت الصفقة، يتوقع أن يسد بواتينغ المتوج بطلاً لكأس العالم 2014 مع منتخب بلاده، الثغرة التي سيتركها غياب قطب دفاع يوفنتوس جورجيو كييليني الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي على مستوى الركبة اليمنى، ويتوقع أن يغيب لخمسة أشهر على الأقل عن الملاعب.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه قد فتح الباب مؤخراً أمام رحيل بواتنغ (30 عاماً) في حال طلب الأخير ذلك. وبحسب "كيكر"، طلب المدافع من مسؤولي النادي البافاري المتوج بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، تحريره من عقده من أجل الانتقال إلى فريق "السيدة العجوز" بطل إيطاليا لثمانية مواسم توالياً.

ولم يخض بواتينغ أي دقيقة في مباريات فريقه الثلاث في الدوري المحلي هذا الموسم لأن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتس فضل عليه الفرنسي لوكاس هرنانديز ليلعب الى جانب نيكلاس سوله.

وسبق لمدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف، أن استبعد قبل أشهر نهائيا بواتنغ برفقة ماتس هوملس وتوماس مولر من صفوف المانشافت.