بن وايت من برايتون إلى أرسنال

وخاض بن وايت (23 عاماً) الذي شارك في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا الأخيرة، موسماً رائعاً في صفوف برايتون في الدوري الانكليزي الممتاز، فلفت أنظار مسؤولي أرسنال الذي دفعوا مبلغا مقداره 60 مليون يورو للحصول على خدماته.

وأشاد به مدرب أرسنال، الإسباني ميكل أرتيتا بقوله "بن مدافع ذكي يجيد التحكم بالكرة عندما تكون بحوزته وأسلوبه يناسبنا تماماً. بطبيعة الحال، لا زال شاباً وبالتالي فذلك يصب في إطار السياسة التي ننتهجها هنا".

وبات وايت ثالث صفقة تعاقدية لأرسنال بعد انضمام الظهير الايسر البرتغالي نونو تافاريس من بنفيكا ولاعب الوسط البير سامبا لوكونغا من أندرلخت البلجيكي.

✍️ Our third summer arrival



Welcome, @ben6white 🔴⚪️ — Arsenal (@Arsenal) July 30, 2021



