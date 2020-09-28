بنفيكا يعلن انتقال مدافعه روبن دياش إلى مانشستر سيتي

وأعلن بنفيكا في بيان له أنه توصل الى اتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال دياش (23 عاماً) إلى صفوفه مع مكافآت بقيمة 3,6 ملايين يورو استناداً الى النتائج التي سيحققها فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، موضحاً أن الصفقة ستتم بعد الفحوص الطبية التي سيجريها اللاعب في مانشستر.

وسيخلف قطب الدفاع الدولي البرتغالي (23 مباراة دولية) الذي تكوَّن في بنفيكا، قطب دفاع منتخب الأرجنتين أوتاميندي (32 عاما) الذي يعرف جيداً كرة القدم البرتغالية كونه لعب مع بورتو في الفترة بين صيف 2010 وكانون الثاني/يناير 2014.

وكان مدرب بنفيكا جورج جيزوس أوضح في نهاية الأسبوع الماضي أن رحيل روبن دياس أصبح ضرورة لتحقيق التوازن المالي للنادي بعد خسارته أمام باوك سالونيكي اليوناني (1-2) في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون دياش ثاني مدافع يعزز صفوف الـ"سيتيزنس" بعد الدولي الهولندي ناثان أكيه القادم من بورنموث مقابل 45,30 مليون يورو.

وعانى مانشستر سيتي من مشكلات دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة إلى إصابة الفرنسي ايميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى اوتاميندي وجون ستونز، في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغا كبيرا في الخط الخلفي واضطر غوارديولا الى اشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة.

وظهرت معاناة سيتي في خط الدفاع في مباراته الأخيرة في الدوري امام ضيفه ليستر سيتي حيث خسرها 2-5.

وتوج دياش بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا العام الماضي، وهو العام ذاته الذي توج فيه مع منتخب بلاده بلقب النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

