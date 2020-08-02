بعد رحيل حكيم زياش.. أياكس مطالب بتغيير أسلوب لعبه

وفي الموسم الماضي، انتقل فرينكي دي يونغ إلى برشلونة وماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس كما انضم مؤخراً جويل فيلتمان إلى برايتون وسفين بوتمان إلى ليل.



ومن المحتمل أيضاً رحيل أندريه أونانا ونيكولاس تاليافيكو ودوني فان دي بيك قبل انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

وقال تين هاغ لمحطة (نوس) الهولندية التلفزيونية اليوم الأحد: "إذا خسرت لاعبين لديهم تأثير كبير على الأداء، فإن الأسلوب سيتغير".

وأضاف: "يفتقر الفريق لإمكانات محددة، لكن بكل تأكيد يبقى الهدف دون تغيير. يجب دائماً رفع مستوى التوقعات عن الموسم الماضي. يتعلق التحدي باستخراج المزيد من اللاعبين المتاحين".



وتابع: "لقد وضعنا تشكيلة قوية. نملك اثنين من اللاعبين في كل مركز باستثناء الظهير الأيسر. سنرى إن كان بوسعنا تعويض ذلك داخلياً أو سنبحث عن لاعب من الخارج".

وتعاقد أياكس مع المهاجم البرازيلي الشاب أنطوني من ساو باولو مقابل 15 مليون يورو لكن تين هاغ أكد أن اللاعب سيحتاج إلى بعض الوقت من أجل التأقلم.



وأضاف "سيدخل في مسابقة جديدة في قارة جديدة بلغة مختلفة. إنه يملك إمكانيات خاصة وسنرى كيف سيتناسب ذلك مع أياكس".





