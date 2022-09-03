بعد رحلة تاريخية في مدريد... مارسيلو يحط الرحال على أرض اليونان

كتب بطل اليونان في آخر ثلاثة مواسم، في حسابه على موقع تويتر "أسطورة كرة قدم حقيقية تنضم إلى أولمبياكوس".

وخاض مارسيلو (34 عاماً) 546 مباراة مع ريال مدريد الإسباني الذي وصله عام 2006 بعمر الثامنة عشرة، وأحرز معه خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.



هو اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ ريال مع 25 لقباً.

وقررت إدارة النادي الملكي عدم التجديد له بعد موسم 2022 المعقّد بالنسبة للاعب، إذ لم يشارك أساسياً سوى في 5 مباريات في الدوري ولم يخض نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول الإنكليزي في أيار/مايو الماضي.

ويملك مارسيلو الذي حمل ألوان فلوميننسي قبل قدومه إلى أوروبا، 58 مباراة دولية و6 أهداف في رصيده مع منتخب البرازيل وشارك معه في مونديالي 2014 و2018.

ويشارك أولمبياكوس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم.

