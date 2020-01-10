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الدوري الإنكليزي الممتاز
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بطولة إيطاليا: السلوفيني كورتيتش من سبال إلى بارما

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أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم الجمعة انضمام اللاعب الدولي السلوفيني ياسمين كورتيتش إلى صفوفه آتيا من سبال، في عقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي سيتحول بعدها إلى تعاقد لثلاثة أعوام.

AFP

وأشار بارما إلى أن لاعب خط الوسط الذي أتم اليوم الحادية والثلاثين من العمر، سينضم إلى صفوفه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، على أن يستمر بعد ذلك كلاعب معه حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3,5 ملايين يورو، تضاف إليها حزمة من الحوافز والمكافآت.

ويحظى السلوفيني بتجربة واسعة في كرة القدم في إيطاليا منذ انضمامه إلى باليرمو في كانون الثاني/يناير 2011، قبل أن يتنقل بين أندية عدة على سبيل التعاقد الثابت أو الإعارة، منها ساسوولو وتورينو وفيورنتينا وأتالانتا، وصولا إلى سبال بدءا من كانون الثاني/يناير 2018.

وسجل كورتيتش هدفين في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم لصالح سبال الذي يحتل المركز العشرين الأخير في الترتيب بعد 18 مرحلة، بينما يحتل بارما المركز السابع وينافس هذا الموسم على مركز مؤهل إلى المسابقات الأوروبية في موسم 2020-2021.
 

ياسمين كورتيتش
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