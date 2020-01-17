بطولة إيطاليا: أتالانتا يثبّت عقد مهاجمه الكولومبي زاباتا

وأنفق نادي مدينة بيرغامو نحو 29 مليون دولار أميركي لجلب المهاجم الدولي البالغ 28 عاما.

وقال زاباتا "أنا سعيد جدا. أريد أولا أن أشكر أتالانتا لإبداء مزيد من الثقة بي".

وتابع "نبني شيئا هاما سويا ويمكننا تحقيق أمور رائعة معا".

وكان زاباتا (3 أهداف في 15 مباراة دولية) قد حمل ألوان نابولي وأودينيزي وسمبدوريا في إيطاليا، قبل أن يستعيره أتالانتا في حزيران/يونيو 2018 لسنتين مع خيار شرائه.

وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الهدافين (23 هدفا)، ليساهم بشكل كبير في تأهل فريقه للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل هذا الموسم سبعة أهداف في مختلف المسابقات، برغم غيابه نحو ثلاثة أشهر عن الملاعب لإصابة في فخذه.

ويستعد فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني لخوض ذهاب دور الـ16 في دوري الأبطال ضد فالنسيا الإسباني، علما بأنه يشارك في المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه.

