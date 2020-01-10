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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

بطولة إنكلترا: بالاس يعزز خياراته الهجومية باستعارة التركي توسون

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عزّز كريستال بالاس تاسع ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، خياراته الهجومية بإعلانه الجمعة التعاقد على سبيل الإعارة مع التركي جنك توسون آتيا من إيفرتون.

Reuters

وانضم توسن (28 عاما) الى إيفرتون قبل عامين آتيا من بشكتاش التركي في صفقة قدرت قيمتها بـ27 مليون جنيه استرليني (32 مليون يورو)، لكنه لم يقدم الأداء المتوقع منه، واكتفى بتسجيل 10 أهداف في 47 مباراة.

ويأمل بالاس بقيادة مدربه روي هودجسون، في أن يوسّع توسون من خياراته الهجومية التي تضم الإيفواري ولفريد زاها والغاني جوردان أيوو.

وقال هودجسون تعليقا على انضمام التركي "حتى قبل عامين حين كنا نفكر في تعزيز قوتنا الهجومية، طرح اسم جنك وراقبناه عن كثب (...) كان ثمة اهتمام جدي من قبلنا بالتوقيع معه، لكن إيفرتون فاز بالسباق".

واعتبر ان انتقاله الحالي يأتي في وقت "نحن في حاجة ماسة إلى تعزيز قوتنا الهجومية (...) نعرف بأننا نعرفه ونعرف ما يمكن له أن يقدم لنا".

ويعاني بالاس على الصعيد الهجومي في الدوري الممتاز، إذ اكتفى بتسجيل 19 هدفا في 21 مباراة، على رغم أنه يحتل موقعا في النصف الأعلى من الترتيب، وذلك في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.
 

كريستال بالاس جنك توسون
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