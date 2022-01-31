بريست الفرنسي يضم يوسف بلايلي

وغرّد النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم: " يسرّ نادي بريست الإعلان عن توقيع يوسف بلايلي (29 عاماً) لستة أشهر. ينضم الدولي الجزائري حراً بعد فسخ عقده مع نادي قطر".

وكان نادي قطر أعلن الشهر الماضي عن فسخ عقد لاعبه الجزائري بالتراضي بعد مشاورات بين اللاعب والنادي متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية، وأكّد بلايلي لـbeIN SPORTS أن وجهته المقبلة ستكون أحد الدوريات الأوروبية.