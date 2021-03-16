برنات يمدّد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025

وبرغم أن عقد المدافع الإسباني البالغ 28 عاما كان سيصل إلى نهايته في حزيران/يونيو 2021، غير أن المدير الرياضي لنادي العاصمة البرازيلي ليوناردو أكد في عدة مناسبات سابقة أنه يرغب بتمديد عقد اللاعب الدولي الذي حطّ رحاله في باريس في عام 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

ويغيب برنات عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر 2020 بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليسرى نتج عنها تمزق في الرباط الصليبي، لكنه بدأ مرحلة التعافي بحسب التصاريح الطبية الأخيرة الصادرة عن سان جيرمان.

وخاض الإسباني 76 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل خلالها 6 أهداف ومرّر 10 تمريرات حاسمة.

ويأتي الإعلان عن تمديد عقد برنات بعد أيام قليلة من تمديد عقد الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي كان من المتوقّع أن ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل، قبل أن يقرّر البقاء لعام إضافي مع خيار التمديد لعام آخر.