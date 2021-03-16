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ميركاتو

برنات يمدّد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025

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أعلن نادي باريس سان جيرمان ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تجديد عقد مدافعه الدولي الإسباني خوان برنات لفترة 4 أعوام، وتحديداً حتى عام 2025.

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وبرغم أن عقد المدافع الإسباني البالغ 28 عاما كان سيصل إلى نهايته في حزيران/يونيو 2021، غير أن المدير الرياضي لنادي العاصمة البرازيلي ليوناردو أكد في عدة مناسبات سابقة أنه يرغب بتمديد عقد اللاعب الدولي الذي حطّ رحاله في باريس في عام 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

ويغيب برنات عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر 2020 بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليسرى نتج عنها تمزق في الرباط الصليبي، لكنه بدأ مرحلة التعافي بحسب التصاريح الطبية الأخيرة الصادرة عن سان جيرمان.

وخاض الإسباني 76 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل خلالها 6 أهداف ومرّر 10 تمريرات حاسمة.

ويأتي الإعلان عن تمديد عقد برنات بعد أيام قليلة من تمديد عقد الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي كان من المتوقّع أن ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل، قبل أن يقرّر البقاء لعام إضافي مع خيار التمديد لعام آخر.

ميركاتو باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي خوان برنات أنخل دي ماريا
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