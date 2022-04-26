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ميركاتو

برشلونة يمدّد عقد مدافعه الأوروغوياني أراوخو

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مدّد برشلونة الإسباني لكرة القدم عقد مدافعه الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو حتى 2026، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني في بيان الثلاثاء.

Reuters

وحدّد برشلونة قيمة البند الجزائي في عقد الأوروغوياني البالغ 23 عاماً بمليار يورو، وهو مبلغ خيالي مشابه لذلك الذي حدده بالنسبة للاعبيه الشبان الممددة عقودهم مؤخراً، مثل أنسو فاتي وبدري.

ويدافع أراوخو عن ألوان الفريق الأول لبرشلونة منذ 2019 بعدما ارتبط بعقد مع "بلاوغرانا" حتى 2023 حين انضم إلى الفريق الرديف في صيف 2018 قادماً من بوسطن ريفر الأوروغوياني.

وأعلن النادي الكاتالوني عن تمديد العقد عبر مقطع فيديو نُشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأصبح الأوروغوياني أحد الركائز الأساسية في دفاع برشلونة منذ استلام تشافي مهام الإشراف على الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفاً للهولندي رونالد كومان، وهو خاض 39 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.
 

ميركاتو برشلونة رونالد أراوخو
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