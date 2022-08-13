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ميركاتو

برشلونة يمدد عقد نيكو غونزاليس ويعيره إلى فالنسيا

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مدد برشلونة الاسباني لكرة القدم السبت عقده لاعب الوسط الشاب نيكو غونزاليس (20 عاماً) حتّى حزيران/يونيو 2026 وأعاره إلى مواطنه فالنسيا حتّى حزيران/يونيو 2023 من دون خيار الشراء، حسب ما أعلن السبت النادي الكاتالوني.

AFP

وأفاد برشلونة في بيان أنه "توصل واللاعب نيكو غونزاليس إلى اتفاق مشترك لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2024، حتّى 30 حزيران/يونيو 2026. وتم تحديد بند تحريره بمليار يورو".

وصل نيكو إلى برشلونة في عام 2013 في سن الحادية عشرة قادماً من نادي مونتانيروس دي لاكورونيا وتدرج في جميع الفئات الشبابية في النادي، قبل أن يخوض أول مباراة له مع الفريق الأوّل في موسم 2021-2022 بقيادة المدرب السابق الهولندي رونالد كومان. 

ويدافع نيكو عن قميص منتخب إسبانيا للشباب، كما اختبر اللعب في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي.
                  
 

فالنسيا الإسباني ميركاتو برشلونة نيكو غونزاليس
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