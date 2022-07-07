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ميركاتو

برشلونة يقدم لاعبه الجديد أندرياس كريستنسن

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قدّم اليوم الخميس نادي برشلونة الإسباني لاعبه الجديد، المدافع الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن، لوسائل الإعلام.

REUTERS

ووقع اللاعب السابق لفريق تشيلسي الإنكليزي على عقد مع الفريق الكاتالوني حتى يونيو 2026 مع شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو. 

واجتاز كريستنسن (26 عاماً) الفحوصات الطبية الروتينية قبل مراسم التوقيع الرسمي على العقد في "سيوتات إسبورتيفا جوان غامبر". 

وتحدّث رئيس برشلونة جوان لابورتا أثناء تقديم اللاعب قائلاً: "كتب كريستنسن، عندما كان في الثامنة من عمره، على ورقة أن أحد أحلامه اللعب في برشلونة. هذا ما نريده هنا في برشلونة. نريد لاعبين في الفريق الأول يحلمون باللعب معنا في الفريق". 

وأشار المدافع الدنماركي إلى الأن الحلم بات حقيقة قائلاً: " التوقيع في هذا النادي.. حلم قد تحقق. لا أستطيع الانتظار للبدء في هذه المغامرة". 


 

ميركاتو برشلونة أندرياس كريستنسن
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