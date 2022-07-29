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ميركاتو

برشلونة يعلن عن موعد تقديم كوندي لوسائل الإعلام

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أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة بأنه سيقدم لاعبه الجديد الفرنسي جول كوندي لوسائل الإعلام يوم الإثنين 1 أغسطس.

REUTERS

وأشار الفريق الكاتالوني إلى أن الاتفاق النهائي مع إشبيلية قد تم وأن كوندي سيوقع يوم الاثنين على عقد يمتد لـ 5 مواسم  بالإضافة إلى بند تسريحي بقيمة مليار يورو وذلك بحسب بيان نشره نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي. 

وقال كوندي إنه "فخور وفي الوقت ذاته متلهف لأني أصل إلى نادٍ كبيرٍ... برشلونة مرحلة جديدة في مسيرتي على كافة المستويات".

وكشف ابن الـ23 عاماً أن مدرب الفريق الكاتالوني تشافي هرنانديز "لعب دوراً كبيراً في وصولي إلى هنا. تحدثنا مع بعضنا مرات عدة. لقد أحببت حقاً حديثه، وكانت المناقشات سلسة جداً ولدينا نفس النظرة تجاه كرة القدم".

وأضاف "آمل أن أقدم أفضل ما لدي وأن أحصل على أكبر وقت ممكن من الوقت داخل الملعب حتى أتمكن من لعب دور رئيسي في هذا النادي".

ميركاتو برشلونة جول كوندي
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