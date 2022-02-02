برشلونة يعلن ضمّ الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوفه

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما تحرّر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنكليزي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "توصّل برشلونة وبيير-إيميريك أوباميانغ إلى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع أرسنال"، مضيفاً "سيوقّع اللاعب عقداً حتى حزيران/يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 حزيران/يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو".

ويأتي الإعلان الرسمي عن ضم ابن الـ32 عاماً بعد إقفال فترة الانتقالات الشتوية مساء الإثنين، وذلك لأنه محرّر من عقده مع أرسنال الذي أعلن الثلاثاء عن فسخ ارتباطه بالدولي الغابوني.

وشوهد القائد السابق للنادي اللندني في صور وهو يشارك في التدريبات مع برشلونة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

ووصل أوباميانغ إلى إسبانيا الاثنين قبل إقفال نافذة الانتقالات الشتوية، إلاّ أنّ برشلونة لم يعلن عن أي صفقة قبل انقضاء المهلة بانتظار حسم رسمياً تحريره من العقد.

وبات أوباميانغ خارج حسابات أرسنال ومدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الذي جرّد الغابوني من شارة القائد واستبعده عن الفريق منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر لأسباب تأديبية.

ووفقاً لتقارير، كان أوباميانغ من اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنكليزي براتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه استرليني (330 ألف دولار).

ويُعتَقَد بأن أوباميانغ وافق على تخفيض الراتب الذي كان يتقاضاه مع أرسنال من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى فريق المدرب تشافي إيرنانديث الذي يهدف إلى قيادة الفريق إلى أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولهذا السبب ضم أيضاً الجناح فيران توريس من مانشستر سيتي الإنكليزي مقابل 55 مليون يورو ثمّ استعار الإسباني الآخر آداما تراوري من وولفرهامبتون الإنكليزي.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الخامس بفارق نقطة خلف المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال والذي يتواجد فيه منافسه لمباراة الأحد أتلتيكو مدريد حامل اللقب.