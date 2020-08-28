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الدوري الفرنسي
ميركاتو

برشلونة يضم نداي من أكاديمية أسباير

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أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع اللاعب السنغالي موسى نداي قادما من أكاديمية أسباير القطرية.

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وأوضح النادي الكاتالوني على موقعه الرسمي أن نداي وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات مشيرا إلى أن صفقة المدافع المحوري الشاب الذي يعد من أفضل ناشئي أكاديمية أسباير كلفته حوالي 500 ألف يورو، فضلا عن بعض الحوافز، وحدد برشلونة الشرط الجزائي في عقد نداي بـ100 مليون يورو.
 

ميركاتو أكاديمية أسباير الدوري الإسباني برشلونة
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