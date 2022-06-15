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برشلونة لن يجدّد عقد داني ألفيس

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أبلغ نادي برشلونة الإسباني ظهيره البرازيلي داني ألفيس رسمياً أنه لن يجدد عقده.

Reuters

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً في 30 يونيو الجاري.

و أراد ألفيس الاستمرار لفترة أطول مع ناديه الكاتالوني من أجل المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™، غير أن النادي رفض الفكرة.

وعاد ألفيس إلى برشلونة في نوفمبر الماضي ولعب في الدوري الإسباني 14 مباراة الموسم المنصرم.

وانضم ألفيس إلى ساو باولو البرازيلي في 2019 بعد 17 عاماً ناجحة في أوروبا مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لكنه فسخ عقده في سبتمبر من عام 2021 بعد خلاف بشأن مستحقاته المالية.

ولعب ألفيس مع برشلونة بين 2008 و2016 في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بين عدة ألقاب أخرى.  

ميركاتو برشلونة داني ألفيس كأس العالم FIFA قطر 2022™
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