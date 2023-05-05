برايتون يتعاقد مع جواو بيدرو



ومن المقرر أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى النادي عندما تبدأ فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الحالي.



ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنّ التعاقد تم في صفقة قياسية لبرايتون بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار).



وانضم بيدرو، الذي ظهر لأول مرة في 2019 مع فريق فلومينينسي البرازيلي، إلى واتفورد في عام 2020 وأحرز 24 هدفاً في 80 مباراة.



وقال ديفيد وير المدير الفني لنادي برايتون في بيان: "كان جواو هدفاً طويل الأمد بالنسبة لنا، كما أنّه شكل مصدر اهتمام كبير لجميع (الفرق) في أنحاء أوروبا".

وتابع: "إنّه موهبة شابة رائعة، وهو مميز للغاية على الصعيد الفني ويتسم بالسرعة ويملك رؤية جيدة على المرمى، سيكمل خط هجومنا الحالي بشكل جيد للغاية".

ويحتل برايتون المركز السادس في الترتيب ويقترب من التأهل للعب في البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.