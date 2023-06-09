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دوري أبطال إفريقيا
ميركاتو

بايرن ميونيخ يتعاقد مع النمساوي لايمر

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انضمّ لاعب الوسط النمسوي الدولي كونراد لايمر إلى بايرن ميونيخ الالماني بصفقة حرّة، بعد انتهاء عقده مع لايبتسيغ كما أعلن النادي البافاري الجمعة.

reuters

وارتبط لايمر بعقد حتى عام 2027، من دون الكشف عن أجره السنوي.


 

ميركاتو بايرن ميونيخ لايبتسيغ
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