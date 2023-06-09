بايرن ميونيخ يتعاقد مع النمساوي لايمر

من قبل AFP June 9, 2023 10:42 انضمّ لاعب الوسط النمسوي الدولي كونراد لايمر إلى بايرن ميونيخ الالماني بصفقة حرّة، بعد انتهاء عقده مع لايبتسيغ كما أعلن النادي البافاري الجمعة.