بايرن ميونيخ يتعاقد مع النمساوي لايمر من قبل AFP June 9, 2023 10:42 انضمّ لاعب الوسط النمسوي الدولي كونراد لايمر إلى بايرن ميونيخ الالماني بصفقة حرّة، بعد انتهاء عقده مع لايبتسيغ كما أعلن النادي البافاري الجمعة. reuters وارتبط لايمر بعقد حتى عام 2027، من دون الكشف عن أجره السنوي. 𝑳𝑨𝑰𝑴𝑬𝑹 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ #MiaSanMia #ServusKonrad pic.twitter.com/w8AuU7P5iZ — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 9, 2023 ميركاتو بايرن ميونيخ لايبتسيغ السابق تشافي: ميسي لم يعد يرغب في الم اقرأ التالي - آخر الأحداث June 9, 2023 10:42 بايرن ميونيخ يتعاقد مع النمساوي لايمر June 8, 2023 16:08 تشافي: ميسي لم يعد يرغب في المزيد من الضغوطات June 8, 2023 15:14 بنزيمة يحط الرحال في مدينة جدّة June 8, 2023 12:09 ليفربول يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني ماك أليستر June 7, 2023 21:08 ميسي يكشف عن مستقبله في حوار صحفي June 7, 2023 16:23 دورتموند يعلن انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد June 7, 2023 15:56 تقارير: ميسي قرر الانتقال إلى فريق إنتر ميامي June 6, 2023 20:13 الاتحاد السعودي يعلن رسمياً ضم كريم بنزيمة June 6, 2023 15:53 ليون يعلن رحيل حسام عوار June 6, 2023 14:58 مارتينيث يودع بيلباو ويقترب من الانضمام لبرشلونة