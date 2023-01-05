بايرن ميونيخ يتعاقد مع الهولندي بليند



وسيستمر عقد لاعب أياكس أمستردام الهولندي ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد.

وأنهى بليند (32 عاماً) عقده بالتراضي مع العملاق الهولندي أياكس في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل ستة أشهر من انتهائه مما جعله لاعبا حرًا.

وأكد بليند إنه سعيد بالانضمام إلى بطل ألمانيا قبل نهاية الموسم الحالي، مضيفاً "لا يمكنني الانتظار حتى ألعب هنا. بانتظارنا القسم الأهم من الموسم، حيث يتعلق الأمر بالألقاب، ويمكن لناد مثل بايرن ميونيخ الفوز بكل الألقاب".

وتابع "كان التوق إلى الفوز بالألقاب هنا في النادي عاملاً رئيساً في قراري. آمل في أن أتمكن من تقديم خبرتي لمساعدة الفريق".

ورحّب المدير الرياضي اللاعب البوسني السابق حسن صالح حميدجيتش في بيان على الموقع الرسمي للنادي البافاري بالوافد الجديد "نحن سعداء لانضمام دالي إلى فريقنا. دالي مدافع متعدد الاستخدامات، قادر على اللعب على اليسار أو في الوسط".

وتابع "يملك خبرة دولية كبيرة وخصائص قيادية. أنا متأكد من أنه سيساعدنا".

خاض بليند 99 مباراة دولية مع منتخب بلاده ولعب في كل من المباريات الخمس التي خاضها "البرتقالي" في مونديال قطر، وسجل في دور ثمن النهائي خلال الفوز على الولايات المتحدة 3-1، قبل أن ينتهي مشواره عند ربع النهائي بركلات الترجيح على يد الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب.