بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 15:45 أعلن بايرن ميونيخ اليوم الخميس عن تعاقده رسمياً مع حارس بوروسيا مونشنغلادباخ، الدولي السويسري يان سومر حتى عام 2025. reuters ميركاتو بايرن ميونيخ السابق تقارير: غوندوغان إلى برشلونة ف اقرأ التالي - آخر الأحداث January 19, 2023 15:45 بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر January 19, 2023 14:57 تقارير: غوندوغان إلى برشلونة في نهاية الموسم January 18, 2023 18:41 اتفاق مبدئي لانتقال ديباي إلى أتليتيكو مدريد January 18, 2023 16:09 يان زومر على أعتاب الانضمام إلى صفوف بايرن ميونيخ January 17, 2023 20:38 وولفرهامبتون يضم سارابيا من باريس سان جيرمان January 17, 2023 20:18 ريال مدريد يراقب هذا اللاعب من يونايتد January 17, 2023 20:16 ليدز يتّخذ قرارًا مفاجئًا بشأن التعاقد مع أوناحي January 17, 2023 17:20 نوتنغهام فورست يتعاقد مع دانيلو من بالميراس January 16, 2023 20:18 تقارير تؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بحارس دورتموند January 15, 2023 15:27 تشلسي يضم رسمياً الأوكراني مودريك