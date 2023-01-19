بايرن ميونيخ يتعاقد رسمياً مع الحارس السويسري سومر

من قبل beIN SPORTS January 19, 2023 15:45 أعلن بايرن ميونيخ اليوم الخميس عن تعاقده رسمياً مع حارس بوروسيا مونشنغلادباخ، الدولي السويسري يان سومر حتى عام 2025.