بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدمات ديمبيلي

وقالت "بيلد" "في حال لم تتم صفقة سانيه، فإن بايرن ميونيخ وضع اسم ديمبيلي على اللائحة".



وأضافت "الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه هو المحرك الأساسي لعملية الانتقال هذه".

وذكرت الصحيفة بأن الفريق البافاري كان مهتما بديمبيلي عام 2016 عندما قرر الأخير الانتقال إلى بوروسيا دورتموند الذي اشتراه من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو قبل أن يستغني عن خدماته لصالح برشلونة مقابل 125 مليون يورو بعد موسم واحد فقط في صفوفه.

لكن الخيار الأول يبقى سانيه بعد أن أعرب رئيس النادي أولي هونيس عن رغبته في التعاقد معه لكنه ألمح بأن الصفقة قد لا تتم لأن مانشستر سيتي يطالب بمبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

ويرتبط سانيه بعقد مع مانشستر سيتي بطل الثلاثية المحلية حتى عام 2021.



