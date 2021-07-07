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بطولة أمم أوروبا 2020
ميركاتو

بالوتيلي إلى الدوري التركي للدفاع عن ألوان أضنة ديميرسبور

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انتقل المهاجم الإيطالي "المشاغب" ماريو بالوتيلي إلى الدوري السوبر التركي للدفاع عن ألوان أضنة ديميرسبور الصاعد إلى دوري الأضواء هذا الموسم، حيث سيجتمع بزميله السابق المغربي يونس بلهندة الذي لعب إلى جانبه في نيس الفرنسي.

Reuters


وقال أضنة ديميرسبور الأربعاء في حسابه على تويتر "وقّع النجم العالمي ماريو بالوتيلي عقداً لمدة ثلاثة مواسم"، واصفاً صفقة التعاقد مع ابن الثلاثين عاماً بـ"التاريخية".

وكان بالوتيلي من دون نادٍ بعد انتهاء مغامرة الأشهر المعدودة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع مونزا المملوك من رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني.

ودافع بالوتيلي عن ألوان مونزا منذ منتصف الموسم المنصرم بعقد حتى حزيران/يونيو، وذلك بعدما كان المهاجم السابق لميلان وإنتر ومانشستر سيتي وليفربول الإنكليزيين من دون فريق منذ الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع بريشيا.

وفشل صاحب 36 مباراة دولية مع 14 هدفاً بقميص "أتزوري" في تجنيب بريشيا الهبوط إلى الدرجة الثانية، وذلك بعد تجربة ناجحة إلى حدٍ ما في فرنسا مع نيس ومرسيليا.

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